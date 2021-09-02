Российский мобильный интернет вошел в тройку самых доступных в мире

За 2021 год глобальный трафик, генерируемый мобильными устройствами, достиг 66 эксабайт.

Это на 68% больше, чем в прошлом году.

Также подсчитано, что более 70% трафика поступает с телефонов под управлением ОС Android и только 26% от iOS.

Кроме того, аналитики компании StockApps выяснили, в каких из стран мира мобильный интернет наиболее доступен. Оказалось, что лидером по этому показателю является Израиль, где средняя стоимость мобильных данных составляет 5 центов за гигабайт. В первую тройку также вошли Италия и Россия — 27 центов и 29 центов за ГБ соответственно.

Мобильный интернет © pexels.com

Странами с самым дорогим мобильным интернетом признаны Греция, ОАЭ и Новая Зеландия. Там гигабайт данных обойдется примерно в 7−8 долларов (около 500−600 рублей), отметили специалисты.

Как писал ранее «Ридус», в марте оператор «МТС» запустил в Москве первую в России сеть пятого поколения 5G. Пилотный запуск состоялся в 14 столичных локациях, где обладатели современных смартфонов, поддерживающих технологию 5G, смогут бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек.

В январе эксперты заявили, что пандемия коронавируса и регуляторные требования привели к дополнительным расходам операторов и исчезновению или сокращению отдельных статей доходов. Все это вызовет рост стоимости услуг в 2021 году.

