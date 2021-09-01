«Существование вопреки логике»: эксперты оценили положение Приднестровья

На площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке «Ридуса» прошел аудиочат, посвященный Приднестровью. Участники дискуссии рассказали, за счет чего выживает это непризнанное государственное образование.

Автор Telegram-канала Tsar Gori писатель Владимир Лорченков считает, что как полноценное государство Приднестровье, к сожалению, не состоялось. Он обратил внимание слушателей, что это мнение не эксперта, а обычного человека, который прожил несколько лет в регионе.

«Молдавия находится в аналогичном положении. Я пожелал бы и приднестровцам, и молдаванам быть присоединенными к крупному государству, которое как-то благоустроит их жизнь. Возможно, они станут частью Европейского союза. Жить они, конечно, будут не так, как в Париже, но уровня Боснии и Герцеговины достигнуть, наверное, можно», — высказался Владимир Лорченков.



Приднестровье «существует вопреки всякой логике», но ему «все же пока удается с успехом преодолевать различные угрозы», добавил научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун.

Сегодня главная угроза — острый внутриполитический кризис. Он заключается в низком доверии к действующим институтам власти. Также не прекращаются споры по поводу выбора образа будущего. За тридцать лет государство прошло путь от народно-демократической формы правления к олигархической. Современное Приднестровье — это монополия государства. Конкуренции нет ни в бизнесе, ни в политике. Подобная модель обречена на деградацию, — уверен Дирун.

В ближайшей перспективе объединение Приднестровья с Молдовой невозможно, поскольку «Молдова не смогла выстроить привлекательную стратегию развития», утверждает руководитель проекта LaMoldova Алексей Молдован. «Молдова не потянет экономически. Поэтому об объединении говорить не приходится. Экономика в таком состоянии, что какого-либо развития не предвидится, сколько ни вливай денег. Так что процесс объединения будет растянут на долгие годы. Если говорить о признании независимости Приднестровья, то это тоже маловероятно», — сказал общественник.

Привлекательной стратегии развития нет и у современной России, заметил соучредитель GR-group Андрей Громов.

На всем постсоветском пространстве сегодня проходит украинизация, румынизация, исламизация и так далее. Все находятся в поиске собственных идентичностей, а Россия не предлагает каких-либо альтернатив. Россия должна обозначить собственный курс, который будет притягателен в том числе и для жителей Приднестровья, — пояснил Громов.

Впрочем, все не так ужасно. По мнению журналиста Владимира Букарского, Приднестровье все еще является «центром притяжения молдован, которые не готовы становиться румынами».

«Государство представляет собой альтернативный вариант развития бывшей части Молдавской ССР, где сохранилось все лучшее из идеологии советской цивилизации», — подытожил Букарский.

Ознакомиться с полной версией аудиочата можно по этой ссылке.