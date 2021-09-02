«Новые люди» рассказали, как избавить спальные районы от «наливаек»

Жители Красногвардейского района Петербурга пожаловались представителям партии «Новые люди» на круглосуточные магазины, которые незаконно продают алкоголь после 22 часов.

По ночам около таких магазинов часто ошиваются выпившие горожане. Они распивают спиртные напитки прямо на детских площадках и громко ругаются. Кроме того, по словам петербуржцев, там часто продают алкоголь подросткам.

Люди неоднократно звонили в полицию, обращались к участковому, требуя прекратить безобразия. Но на их жалобы никто не реагирует.

«Такая ситуация характерна не только для Петербурга. Местные власти приняли строгий закон, ограничивающий продажу алкоголя после 22 часов. Но по факту этот закон плохо работает. Жалобы на слабую эффективность правоохранительных органов в борьбе с „наливайками“ и незаконной продажей алкоголя в партию „Новые люди“ поступают со всей страны. И эта ситуация — иллюстрация того, почему правоохранительную систему надо менять», — заявил глава комитета «Новых людей» по реформированию правоохранительной системы Руслан Калимуллин.

По его словам, надо освободить оперативников и участковых от ненужной бюрократической работы и отменить так называемую «палочную систему». Тогда, уверен Калимуллин, у полицейских появятся время и мотивация ездить на бытовые вызовы в спальные районы.



Также в партии «Новые люди» считают, что начальников УМВД, прокуроров, судей необходимо избирать с помощью прямых выборов. Это сделает правоохранительные органы подотчетными обществу.

«А еще необходимо расширить возможности парламентских расследований. Нужен системный подход для борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Прозрачность и непрерывный общественный контроль — главный инструмент для решения этой проблемы», — заключил Руслан Калимуллин.

