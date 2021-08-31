Сергей Бурлаков добился ликвидации городской свалки Таганрога

Глава Минприроды России Александр Козлов поддержал инициативу кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Сергея Бурлакова о ликвидации городской свалки Таганрога.

По словам Козлова, деньги на рекультивацию мусорного полигона выделят уже в следующем году.

«Сейчас в активную фазу входит реализация программы развития города и рекультивация мусорного полигона немаловажная составляющая привлекательного образа города не только для туристов, но и самих местных жителей», — заявил Бурлаков на встрече с министром.



«Непосредственной реализацией проекта будут заниматься местные власти в соответствии с законодательно определенными процедурами, поэтому хотел бы вас попросить осуществлять постоянный мониторинг проведения работ непосредственно на объекте. Всем нам принципиально важно, чтобы задача была решена качественно и в срок», — обратился Александр Козлов к Бурлаков.



Сергей Бурлаков использовал свою заслуженную известность для достижения какого-то ощутимого результата. Жители Таганроге уже несколько лет не могут добиться решения вопроса по рекультивации свалки, но теперь благодаря Бурлакову дело сдвинется с мертвой точки. Таганрожцы, я думаю, это оценят, — прокомментировал ситуацию руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Сергей Бурлаков — спортсмен-паралимпиец. Широкую известность он получил после того, как в 2003 году стал первым в мире человеком, который без рук и ног пробежал всю дистанцию традиционного нью-йоркского марафона в 42 километра, 195 метров. На финише Бурлакова встречали бурными овациями, а американские военные отдавали ему честь. В Нью-Йорке Сергея прозвали «Человеком планеты».

В июне 2021 года на съезде «Единой России» в Москве Сергей Бурлаков был утверждён в качестве кандидата-одномандатника по Таганрогскому избирательному округу № 151 на предстоящих выборах в Госдуму.

