Ученые из КНР и Японии приедут на форум, посвященный Хабаровскому процессу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ученые из Китая, Японии и Кореи могут приехать на международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который пройдет в Хабаровске 6−7 сентября.

Хабаровский процесс — суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Он проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года.

Форум посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной победе Красной армии во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию Токийского процесса.

На онлайн-конференции Дегтярев отметил, что в Хабаровске закончена реставрация окружного Дома офицеров Российской армии, где в 1949 году осудили 12 военачальников Квантунской армии.

«Мы хотим открыть там постоянную экспозицию рассекреченных документов ФСБ и МВД. Они отражают процесс подготовки Японией войны против СССР, бактериологической войны», — цитирует врио губернатора «РИА Новости».

Созванный по окончании Второй мировой войны Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский процесс) проходил в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Он приговорил к смертной казни семерых из 29 обвиняемых, включая двух бывших премьер-министров Японии и пять генералов. Они были повешены во дворе тюрьмы Сугамо в Токио 23 декабря 1948 года.

По словам исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского, форум в Хабаровске поможет пролить свет на преступления милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. «В лагерях, где японские изверги проводили опыты над людьми — над советскими гражданами, над китайскими, эмигрантами нашими, не выжил никто, ни одного не осталось», — сказал он.

Он добавил, что в Хабаровске обсудят и такие забытые страницы истории, как требования СССР привлечь императора Японии к ответственности за применение бактериологического оружия.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731 Квантунской армии, занимавшихся разработкой и испытанием этого оружия, в результате погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч. Среди подопытных были и советские военнопленные из концлагеря Хогоин.

Заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев заявил, что Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными, готовившими бактериологическую войну, имел огромное значение для создания международной правовой базы, запрещающей разработку биологического оружия.

«Он сделал то, что не сумел сделать Токийский международный военный трибунал. Советская сторона предала гласности факты проведения бактериологических опытов над людьми и фактически подготовки японцами крупномасштабной бактериологической войны», — отметил ученый.

По его словам, Хабаровский процесс был организован и проведен Советским Союзом юридически безупречно, с соблюдением всех международных правовых норм.

Звягинцев отметил, что значение предстоящего форума заключается в том, «чтобы напомнить ныне живущим о той страшной трагедии, грозившей всему миру, о подвиге наших соотечественников и о значимости приговора для миллиардов судеб всего человечества».

Как сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, отдельный сборник документов, посвященных истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, планируется выпустить в рамках общероссийского проекта «Без срока давности».