В Китае настаивают на проверке версии завоза COVID в коробках с продуктами

Экспертам ВОЗ следует проверить версию завоза коронавируса в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами, считают в Центре по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая.

Как сообщает Global Times, в прошлом году в КНР были выявлены несколько спорадических вспышек COVID-19, связанных с продуктами холодовой цепи, которые Китай импортировал из других стран мира, включая Европу и Америку.

По данным специалистов центра, во многих из этих стран признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухани. Поэтому они выдвинули гипотезу о появлении COVID-19 в Ухани из-за импорта замороженных продуктов питания.

«Коронавирус может переноситься на большие расстояния с продуктами холодовой цепи, и очень показательно, что вспышка на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани в декабре 2019 года могла быть спровоцирована импортом холодовой цепи», — цитирует издание китайского чиновника Ма Хуэйлая.

Любопытно, что необходимость изучения версии распространения коронавируса через замороженные продукты питания была отмечена в документе экспертной группы ВОЗ по итогам проверки, проведенной в Ухани в этом году.

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Ранее стало известно, что ВОЗ начнет второй этап поисков источника происхождения COVID-19. Для этого организация собирает новую группу экспертов. В организации считают, что установление источника коронавируса позволит не допустить других эпидемий в будущем.

Новая международная группа консультантов должна будет разработать инструкцию по поиску «новых патогенов с пандемическим потенциалом».

Как сообщал «Ридус», глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Специалист отметил, что сам раньше работал в лаборатории и знает, что в них бывают инциденты.