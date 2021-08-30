Ушел из жизни журналист-международник Всеволод Овчинников

В возрасте 94 лет умер журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников.

О его кончине сообщила «Российская газета», где в последние годы он вел постоянную рубрику «Час с Овчинниковым».

В первую очередь Овчинников известен как автор популярных книг «Ветка сакуры» (1970), «Корни дуба» (1980) и «Горячий пепел». За них он был удостоен в 1985 году Государственной премии СССР.

Овчинников закончил китайское отделение морского факультета Военного института иностранных языков Красной армии. В редакции газеты «Правда» он проработал почти 40 лет.

С 1953 по 1960 Овчинников выполнял обязанности спецкора «Правды» в Китае, с 1962 по 1968 — в Японии, а с 1974 по 1978 — в Великобритании.

Он также был одним из ведущих телепередачи «Международная панорама».

Овичинников удостоен многочисленных наград, включая Орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2010, 2017), Орден Дружбы (1997) и Орден Трудового Красного Знамени (1962).