Во избежание ареста русофоб Куат Ахметов улетел из Казахстана в Грузию

В ночь на понедельник, 30 августа, противник русского языка Куат Ахметов улетел в Тбилиси из международного аэропорта Актау, сообщили источники Telegram-канала Readovka.

Именно в этом казахстанском городе Ахметов снял самый скандальный свой ролик с извинениями русской жительницы перед казахским народом.

Перед отлетом он уже снял прощальное видео, в котором общающаяся с ним женщина говорит по-русски.

Примечательно, что при задержании казахской полицией 19 августа блогер-националист выкрикнул фразу на том самом языке, с влиянием которого боролся.

Напомним, Ахметов выступал организатором печально известных «языковых патрулей», которые проверяли в магазинах и ресторанах Казахстана, на каком языке говорит персонал. Если сотрудники использовали русский, то их заставляли извиняться на камеру.

Причиной отъезда русофоба в Грузию стала информация о том, что его могут скоро арестовать по уголовному делу, возбужденному по статье УК Казахстана «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.