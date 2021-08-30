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Во избежание ареста русофоб Куат Ахметов улетел из Казахстана в Грузию

Георгий Самсонов
Куат Ахметов

Куат Ахметов

© соцсети

В ночь на понедельник, 30 августа, противник русского языка Куат Ахметов улетел в Тбилиси из международного аэропорта Актау, сообщили источники Telegram-канала Readovka.

Именно в этом казахстанском городе Ахметов снял самый скандальный свой ролик с извинениями русской жительницы перед казахским народом.

Перед отлетом он уже снял прощальное видео, в котором общающаяся с ним женщина говорит по-русски.

Примечательно, что при задержании казахской полицией 19 августа блогер-националист выкрикнул фразу на том самом языке, с влиянием которого боролся.

Напомним, Ахметов выступал организатором печально известных «языковых патрулей», которые проверяли в магазинах и ресторанах Казахстана, на каком языке говорит персонал. Если сотрудники использовали русский, то их заставляли извиняться на камеру.

Причиной отъезда русофоба в Грузию стала информация о том, что его могут скоро арестовать по уголовному делу, возбужденному по статье УК Казахстана «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

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    Wa Coвчера, 19:58

    Менты специально дали ему время чтобы он успел удрать из страны. Скорее всего сами ему и дали этот совет. Трусливые власти Казахстана, которые заигрывают с нацистами. И если бы не поднялась шумиха из-за этих видео, то они и дальше продолжали бы заниматься своими провокациями и унижением русских в Казахстане.