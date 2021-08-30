Польский журналист рассказал о неспособности ВС страны противостоять России

Польская армия предстает в описании местных СМИ как региональная сила, способная дать отпор России при возможном вооруженном столкновении. Однако журналист Newsweek Polska Мариуш Ковальчик полагает, что с реальным положением дел эти заявления не имеют ничего общего.

Такого же мнения придерживаются польские военнослужащие, в свое время занимавшие высокое положение. Они считают, что на данный момент польской армии вряд ли хватит сил и сплоченности для отражения гипотетического удара со стороны восточного соседа.

Как отмечает обозреватель, не сможет изменить ситуацию и недавняя закупка 250 американских танков «Абрамс», поскольку требуют усиления и другие элементы вооруженных сил.

В беседе с бывшим начальником польского Генштаба Мечиславом Гоцулом, Ковальчик выяснил, что при помощи комплексов «Искандер» Россия сможет захватить аэродром с истребителями F-16 всего за два дня, а закупаемых Польшей комплексов Patriot не хватит даже для того, чтобы защитить Варшаву.

Российская армия. © Минобороны РФ

Что же касается реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, то польские военные не располагают необходимым количеством боеприпасов для нее, поэтому в случае вооруженного конфликта этих запасов хватит только на сутки, отметил экс-глава Генштаба.

Он добавил, что Польше уже не хватает денег на обслуживание приобретенной военной техники, а после закупки истребителей F-35 средств станет еще меньше.

Осложняет ситуацию и тот факт, что оборонный бюджет страны взяла под свой полный контроль правящая партия «Право и справедливость», пишет автор публикации. «Польское руководство отказалось от стратегического управления безопасностью государства, сделав упор на безопасности собственной партии и сохранении власти любой ценой», — подчеркнул он.

В интервью Гоцул также обратил внимание на то, что в последнее время польско-американские отношения становятся все более натянутыми, чему способствуют антидемократические настроения властей Польши. Поэтому, он полагает, что велика вероятность того, что однажды заокеанские коллеги больше не захотят помогать Польше, которая превращается в авторитарное государство.

Ранее автор американского журнала National Interest проанализировал слабые места НАТО и заявил, что Россия может вполне успешно вторгнуться в Прибалтику всего за 100 часов. Журналист Себастьен Роблин назвал ахиллесовой пятой альянса участок границы между Польшей и Литвой протяженностью около 65 километров. Таким образом, Сувалкский коридор может стать брешью в случае вооруженного конфликта с Россией.