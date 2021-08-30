Польский журналист рассказал о неспособности ВС страны противостоять России
- 30 августа 2021, 17:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Польская армия предстает в описании местных СМИ как региональная сила, способная дать отпор России при возможном вооруженном столкновении. Однако журналист Newsweek Polska Мариуш Ковальчик полагает, что с реальным положением дел эти заявления не имеют ничего общего.
Такого же мнения придерживаются польские военнослужащие, в свое время занимавшие высокое положение. Они считают, что на данный момент польской армии вряд ли хватит сил и сплоченности для отражения гипотетического удара со стороны восточного соседа.
Как отмечает обозреватель, не сможет изменить ситуацию и недавняя закупка 250 американских танков «Абрамс», поскольку требуют усиления и другие элементы вооруженных сил.
В беседе с бывшим начальником польского Генштаба Мечиславом Гоцулом, Ковальчик выяснил, что при помощи комплексов «Искандер» Россия сможет захватить аэродром с истребителями F-16 всего за два дня, а закупаемых Польшей комплексов Patriot не хватит даже для того, чтобы защитить Варшаву.
Что же касается реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, то польские военные не располагают необходимым количеством боеприпасов для нее, поэтому в случае вооруженного конфликта этих запасов хватит только на сутки, отметил экс-глава Генштаба.
Он добавил, что Польше уже не хватает денег на обслуживание приобретенной военной техники, а после закупки истребителей F-35 средств станет еще меньше.
Осложняет ситуацию и тот факт, что оборонный бюджет страны взяла под свой полный контроль правящая партия «Право и справедливость», пишет автор публикации. «Польское руководство отказалось от стратегического управления безопасностью государства, сделав упор на безопасности собственной партии и сохранении власти любой ценой», — подчеркнул он.
В интервью Гоцул также обратил внимание на то, что в последнее время польско-американские отношения становятся все более натянутыми, чему способствуют антидемократические настроения властей Польши. Поэтому, он полагает, что велика вероятность того, что однажды заокеанские коллеги больше не захотят помогать Польше, которая превращается в авторитарное государство.
Ранее автор американского журнала National Interest проанализировал слабые места НАТО и заявил, что Россия может вполне успешно вторгнуться в Прибалтику всего за 100 часов. Журналист Себастьен Роблин назвал ахиллесовой пятой альянса участок границы между Польшей и Литвой протяженностью около 65 километров. Таким образом, Сувалкский коридор может стать брешью в случае вооруженного конфликта с Россией.
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