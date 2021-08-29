Военные США подтвердили авиаудар с беспилотника по машине в Кабуле

Американские вооруженные силы нанесли 29 августа в Кабуле авиаудар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, который боевики «ИГ в Хорасане" * собирались использовать для совершения теракта в аэропорту.

Об этом заявил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

По его словам, удар был осуществлен в целях самозащиты, чтобы устранить непосредственную угрозу в отношении кабульского аэропорта.

«Мы уверены, что успешно поразили цель», — подчеркнул Урбан, отметив, что после удара по автомобилю последовали «вторичные взрывы», которые свидетельствовали о «наличии значительного объема взрывчатых веществ» в транспортном средстве.

«Мы оцениваем возможность того, что были жертвы среди мирных жителей, но на данный момент у нас нет каких-либо свидетельств этого», — приводит ТАСС заявление Урбана.

Между тем афганский телеканал Arianna News сообщил о шестерых погибших в результате удара, включая четырех детей. Седьмым в список жертв внесен ликвидированный террорист-смертник. Утверждается также, что взрывом были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

Первоначально сообщалось, что в результате попадания в жилой дом ракетного снаряда, один ребенок погиб, а три человека пострадали.

Напомним, 26 августа у аэропорта Кабула прогремела серия мощных взрывов, один из них — неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Известно, что первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. В результате взрывов погибли не менее 200 жителей Афганистана, пострадали более 1,3 тысячи человек. Также погибли 13 военнослужащих США. В Пентагоне утверждают, что взрыв был один.

СМИ со ссылкой на заявление «Исламского государства» (ИГ) * сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка.

В ответ президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ *. В своем обращении к нации он заверил, что виновных найдут и накажут, но не стал отменять вывод войск и эвакуацию гражданского персонала из Афганистана. Недовольные его действиями конгрессмены от Республиканской партии потребовали от Байдена уйти в отставку.

* запрещенная в РФ террористическая организация