Шойгу рассказал об оружии, оставленном в Афганистане ВС США

Военные США оставили в Афганистане много переносного высокоточного оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время Минобороны России анализирует риски и угрозы, которые могут возникнуть в связи с этим.

В эфире Youtube-канала «Соловьев Live» он рассказал, что речь идет о ПЗРК (зенитно-ракетные комплексы), ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) и Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс).

«Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», — цитирует министра ФАН.

Патрули талибов* на улицах Кабула. © AP / TASS

Ранее Шойгу заявил, что главными угрозами для России на фоне ситуации в Афганистане является большое количество оружия, доставшегося «Талибану» * (запрещенная в РФ террористическая организация), наркотрафик и обстановка с беженцами.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих. Боевики «Талибана"* начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.