Посол РФ в Кабуле назвал число граждан РФ, желающих покинуть Афганистан

На данный момент около 200 российских граждан изъявили желание уехать из Афганистана, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В эфире Youtube-канала «Соловьев Live» он рассказал, что на выезд в Россию записались еще примерно две сотни россиян, которые по каким-то причинам не стали делать этого раньше.

Жирнов отметил, что все записавшиеся на вывоз — «афганцы со вторым российским паспортом». По его словам, «не факт, что все они придут, у афганцев есть такая черта — они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят».

«Ну, либо же могут быть логистические причины», — цитирует посла «Интерфакс».

«Поэтому мы еще поднакопим, угроз безопасности для них нет, спасать никого не надо», — добавил он.

Здание посольства России в Кабуле © asianewsaf.com

Ранее Жирнов сообщил, что из Афганистана вывезены уже 360 россиян, однако около 100 граждан РФ отказались покидать страну.



Утром 26 августа все самолеты Минобороны РФ, которые эвакуировали людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Это три военно-транспортных Ил-76 и пассажирский Ил-62. На первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения.

Вывезти россиян из Кабула поручил президент Владимир Путин, а руководил операцией министр обороны Сергей Шойгу.

Боевики «Талибана"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии и взяли под охрану внешний периметр здания посольства. Тем не менее в МИД РФ запланировали эвакуацию части российских дипломатов.