Times: Джонсон использовал для работы личный телефон вопреки правилам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные члены правительства нарушили рекомендации по безопасности, использовав личные телефоны для рабочих контактов, сообщает Times.

Как пишет газета, Джонсон, в частности, вел в своем телефоне переписку с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном.

Предположительно, премьер обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а с Дайсеном — налоговые льготы для компании бизнесмена.

Издание отмечает, что глава британского правительства нарушил правила, которые сам же установил в кабмине после парламентских выборов 2019 году. Он объяснил это риском взлома телефонов и электронной почты. Поэтому политикам не рекомендовалось использовать личные электронные устройства и мобильные приложения для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.

Борис Джонсон © Twitter.com

Ранее стало известно, что личный мобильный телефон Джонсона в течение 15 лет находился в свободном доступе в интернете.

Как сообщал «Ридус», в июле британский премьер позволил себе непозволительную шутку в адрес пожилых людей, скончавшихся от COVID-19.