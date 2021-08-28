Пентагон сообщил о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ИГ

В результате спецоперации в Афганистане были ликвидированы два боевика группировки «Исламское государство в Хорасане"*, которая является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Об этом сообщило Министерство обороны США.

Генерал Хэнк Тейлор, отвечающий, в частности, за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, подтвердил на брифинге, что были уничтожены два представителя ИГ* высокого ранга, еще один ранен.

«Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», — цитирует его ТАСС.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался отвечать на вопрос, причастны ли ликвидированные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.

Тейлор также сообщил, что к настоящему времени США эвакуировали из Афганистана около 5,4 тысячи американцев, а всего эвакуированы более 117 тысяч человек, подавляющее большинство которых — афганцы. «Из этого числа примерно 5 400 человек — граждане США», — указал генерал.

В свою очередь Кирби подчеркнул, что США по-прежнему «намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца». Также в Пентагоне подтвердили, что американцы начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула.

Военные США в аэропорту Кабула © Zuma\TASS

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководство контролирующего Афганистан исламистского движения «Талибан» * обратилось к нему с просьбой заняться управлением аэропорта Кабула, который в настоящее время занимают американские войска.

Как отмечает «360», воздушная операция с применением беспилотников стала ответом США на взрывы в Кабуле.



Напомним, накануне у аэропорта Кабула прогремела серия мощных взрывов, один из них — неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Известно, что первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. В результате взрывов погибли не менее 200 жителей Афганистана, пострадали более 1,3 тысячи человек. Также погибли 13 военнослужащих США.

СМИ со ссылкой на заявление «Исламского государства» (ИГ) * сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В ответ президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ *. В своем обращении к нации он заверил, что виновных найдут и накажут, но не стал отменять вывод войск и эвакуацию гражданского персонала из Афганистана. Недовольные его действиями конгрессмены от Республиканской партии потребовали от Байдена уйти в отставку.



* запрещенная в РФ террористическая организация

