Нашествие полчищ комаров в Таганроге попало на видео

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее нашествие полчищ комаров.

Ролик опубликовали жители хутора Красный Десант, расположенного близ Таганрога.

Зрелище по-своему уникально, поскольку на кадрах видно, как местные жители буквально сгребают насекомых руками и показывают друг другу.

Однако доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов не нашел в этом ничего удивительного. Он рассказал ростовскому порталу 161.ru, что данное явление — не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок.

Зоолог также заверил, что эти комары не представляют никакой опасности для человека. Они проживут всего несколько дней, отложат яйца и исчезнут, добавил он.

Ранее «Ридус» привел сообщение Киевского центра контроля и профилактики заболеваний, в котором заявили о том, что в стране зафиксированы три случая крайне опасной и редкой болезни — дирофиляриоза, переносчиками которой являются комары.

Дирофиляриоз — это болезнь, характеризующаяся поражением органов зрения, а также других органов и систем. Во время укуса комары передают в кровь жертвы круглых гельминтов Dirofilaria. На месте укуса образуется подкожный узел, который защищает паразита. Круглый гельминт может вырасти до 30 сантиметров в длину, паразитируя под кожей человека.

Также сообщалось, что в Московской области была зафиксирована аномальная активность мошкары. Местные жители выкладывали впечатляющие видео.