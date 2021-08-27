Призыв Лукашенко майнить биткоины поддержал эксперт по криптовалюте

Выступая перед рабочими предприятия «Беларуськалий», президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил майнить криптовалюту.

По его словам, это лучше, чем собирать клубнику в Польше.

Он отметил, что за рубежом белорусских специалистов никто не ждет, а если кто-то и ждет, то, может быть, на плантациях. «У поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику», — объяснил глава республики.

Лукашенко выступил с предложением возделывать что-нибудь у себя на родной земле. При этом, по его мнению, необязательно выращивать клубнику — вместо этого можно майнить биткоины.

«Создайте что-нибудь на электричестве. Ну, в конце концов, криптовалюту начинайте майнить, или как это называется? Электричества хватает в стране», — призвал белорусский лидер.

Эксперт по криптовалюте, основатель компании «Сибирские Технологии Инвест» Владимир Гнездилов считает, что для биткоинов в Белоруссии действительно есть плодородная почва. Он пояснил, что майнить биткоины в Белоруссии можно, потому что там есть атомная электростанция, а ее мощности практически не заняты.

«Для майнинга биткоина нужны свободные мощности и дешевое электричество. Я думаю, они могут заняться этим вполне успешно», — сказал Гнездилов в беседе с «360».

Он добавил, что его компания будет готова реализовать этот проект, если от белорусских партнеров поступит такое предложение. «Мы с удовольствием будем майнить в Белоруссии», — заверил эксперт.

Ранее Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в научных целях, помогая ученым вывести наилучший для климатической зоны сорт.