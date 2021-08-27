Су-24 потерпел крушение в Пермском крае

Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24.

Летчики катапультировались, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24», — сообщается в релизе.

Для эвакуации пилотов был направлен вертолет поисково-спасательной службы. Вскоре их обнаружили и госпитализировали. Состояние летчиков оценивается как удовлетворительное.

В сообщении отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

Как сообщил источник ФАН, первыми на место авиакатастрофы устремились жители близлежащих домов. Именно они посадили летчиков в автомобиль и увезли в больницу,.

