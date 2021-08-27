Эксперт: «Единая Россия» настояла на ускорении выплат пенсионерам

Около 30,7 миллиона пожилых россиян, у которых есть пенсионные банковские карты, получат обещанную президентом Владимиром Путиным единовременную выплату в десять тысяч рублей уже в конце следующей недели. Еще 12,7 миллиона человек, которым пенсию приносят на дом сотрудники «Почты России», начнут получать эту выплату с 3 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Пенсионерам не потребуется собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда», — приводит слова Котякова ТАСС.

Произвести социальные выплаты максимально удобно и быстро потребовала партия «Единая Россия». И в этом она абсолютно права. Деньги были обещаны Владимиром Путиным, и они должны как можно скорее дойти до тех, кому предназначены. В противном случае могут возникнуть какие-то политические спекуляции, поскольку в сентябре предстоят выборы в Госдуму. Я думаю, что выплата денег в течение пары недель позволит избежать этих политических спекуляций, — прокомментировал ситуацию политолог Максим Жаров.

Единовременные выплаты также получат военнослужащие — по 15 тысяч рублей.