ABBA представит пять новых песен после 39-летнего перерыва

Британские СМИ сообщили, что популярная шведская группа ABBA представит в ближайшее время пять новых песен.

Как сообщает The Sun, это произойдет уже 3 сентября.

«ABBA наконец-то возвращается и в следующую пятницу планирует выпустить первые треки за 39 лет. Это грандиозно», — рассказал газете источник.

Шоу ABBA Voyage © Twitter

Свой последний студийный альбом The Visitors музыканты выпустили еще в 1981 году.

Согласно информации, размещенной в Twitter, шоу под названием ABBA Voyage должно состояться в Лондоне 2 сентября. При этом организаторы мероприятия не уточняют, прозвучат ли новые композиции во время представления.

По данным издания, на шоу в специально построенном театре на востоке Лондона будут использоваться голограммы участников группы.



Напомним, еще в апреле 2018 года появилась информация, что квартет ABBA впервые за 35 лет записал две новые песни. Предполагалось, что одну из них под названием «I Still Have Faith In You» будет исполнять цифровая копия музыкантов в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC.

Группа была образована в 1972 году и просуществовала 10 лет. За это время коллектив выпустил восемь альбомов, прославившись на весь мир. Общий тираж пластинок превысил 350 миллионов экземпляров. 15 марта 2010 года ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.



Как сообщал «Ридус», ABBA объявила о воссоединении в 2016 году, когда музыканты Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад вновь вместе вышли на сцену в рамках цифрового развлекательного шоу.