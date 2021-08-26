Эксперт: Бочаров сплотил население Волгоградской области вокруг ЕР

Губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удалось сплотить население региона вокруг «Единой России». Поэтому избирательная кампания перед выборами депутатов в Госдуму проходит в области довольно спокойно. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Бочаров пользуется большой поддержкой со стороны населения. На губернаторских выборах в 2019 году он одержал уверенную победу, набрав 76,8%. В этом году Андрей Бочаров возглавил региональный список кандидатов от «Единой России». Губернатор активно встречается с избирателями, лично принимает от людей предложения в народную программу партии. Другие кандидаты от «Единой России» последовали его примеру. При этом они тоже считаются очень уважаемыми в регионе людьми. Это, например, депутат Госдумы Евгений Москвичев, глава Волгограда Виталий Лихачев или представительница ветеранского сообщества Зоя Ломакина. В общем, список получился сильным, — пояснил эксперт.

Данилин отметил, что при Бочарове ситуация в Волгоградской области начала «кардинально меняться». Во-первых, прекратились межэлитные конфликты, которые являлись одной из главных проблем региона. А во-вторых, экономика области стала расти.

«Теперь это регион, в котором многим хочется жить, хотя раньше люди мечтали оттуда уехать», — заключил политолог.

