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Эксперт: Бочаров сплотил население Волгоградской области вокруг ЕР

Эдуард Футурье

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удалось сплотить население региона вокруг «Единой России». Поэтому избирательная кампания перед выборами депутатов в Госдуму проходит в области довольно спокойно. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Бочаров пользуется большой поддержкой со стороны населения. На губернаторских выборах в 2019 году он одержал уверенную победу, набрав 76,8%. В этом году Андрей Бочаров возглавил региональный список кандидатов от «Единой России». Губернатор активно встречается с избирателями, лично принимает от людей предложения в народную программу партии. Другие кандидаты от «Единой России» последовали его примеру. При этом они тоже считаются очень уважаемыми в регионе людьми. Это, например, депутат Госдумы Евгений Москвичев, глава Волгограда Виталий Лихачев или представительница ветеранского сообщества Зоя Ломакина. В общем, список получился сильным, — пояснил эксперт.

Данилин отметил, что при Бочарове ситуация в Волгоградской области начала «кардинально меняться». Во-первых, прекратились межэлитные конфликты, которые являлись одной из главных проблем региона. А во-вторых, экономика области стала расти.

«Теперь это регион, в котором многим хочется жить, хотя раньше люди мечтали оттуда уехать», — заключил политолог.

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