Apple могут наказать за несоблюдение закона о предустановке российского ПО

В Роспотребнадзор и Госдуму начали поступать жалобы от покупателей iPhone на то, что компания Apple обходит требования российского законодательства об обязательной предустановке программного обеспечения от отечественных разработчиков. Об этом сообщил депутат нижней палаты Антон Горелкин.

По словам парламентария, некоторые обладатели новых смартфонов iPhone столкнулись с тем, что при запуске на устройстве окна выбора российских приложений система Apple ID выдает ошибку. Другие, утверждает Горелкин, писали в Госдуму, что при активации смартфона можно запросто пропустить окно выбора приложений. Кроме того, покупатели заявляют, что традиционный для iPhone браузер Safari вообще не дает возможности выбрать поисковик.

«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших „Рамблера“ или „Яндекса“», — цитирует Горелкин выдержку из письма одного из покупателей.

Антон Горелкин обратился в Минцифры РФ и Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение корпорацией Apple закона о предустановке ПО.

По мнению первого заместителя председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александра Малькевича, действия Apple вряд ли являются намеренным саботажем. По крайней мере пока.



«Я думаю, проблема вызвана тем, что корпорация еще недостаточно отработала механику предустановки. Напомню, что срок ввода предустановки российского программного обеспечения несколько раз переносился. Это делалось как раз для того, чтобы у производителей техники было достаточно времени для реализации требований не так давно принятого в России закона. Однако, если несоблюдение закона все же будет доказано, то компанию безусловно, следует оштрафовать. У нас в настоящий момент нет оснований подозревать Apple в намеренном неповиновении, но правила должны быть едины для всех», — пояснил общественник.

Подобные инциденты случаются не только по причине халатного отношения цифровых гигантов к национальным законам России. Негативную роль также играет отсутствие отлаженной коммуникации между иностранными IT-корпорациями и органами власти РФ, добавил Малькевич.

В этой связи стоит отметить закон о „приземлении“ иностранных IT-компаний в российской юрисдикции, предписывающий им с 1 января 2022 года открывать в нашей стране свои официальные представительства. Несмотря на то, что Apple не попадает под действие этой нормы, ее реализация позволит сократить количество подобных случаев и улучшить взаимодействие российского цифрового рынка с зарубежными игроками, — заключил эксперт.

Закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в РФ смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV вступил в силу 1 апреля 2021 года. Таким образом, заграничные производители обязаны устанавливать на экспортируемые в Россию электронные устройства браузеры, поисковые системы, социальные сети и мессенджеры, сервисы электронной почты, антивирусы, офисные и другие приложения российской разработки.

«Требование к производителям техники предустанавливать российское ПО — это мера поддержки отечественного IT-сектора и часть глобальной стратегии импортозамещения, — напомнил Горелкин. — Подобные меры протекционистского характера используются сегодня не только в России. Но, в отличие от США и Великобритании, выдавливающих иностранные компании санкциями, мы действуем более аккуратными методами».

