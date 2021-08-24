Путин и Дегтярев приняли участие в закладке двух новых корветов для ВМФ

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приняли участие в торжественной церемонии закладки двух новых корветов на Амурском судостроительном заводе.

Новым боевым кораблям присвоены имена «Грозный» и «Буйный». Они предназначены для ведения военных действий в ближней морской зоне.

Глава государства участвовал в закладке по видеоконференцсвязи, к которой Путин подключился из парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке.

Михаил Дегтярев отметил, что строительство военных кораблей — это финансовая стабильность и «загрузка минимум до 2028 года», передает издание Prokhab.ru.

Помимо корветов АСЗ сейчас строит еще и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создает условия для модернизации данного предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку. Ее пообещал нам председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего недавнего визита в Комсомольск-на-Амуре. Это, в первую очередь, касается строительства нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас правительство России готовит все необходимые для этого документы, — заявил Дегтярев.

«Всего мы должны построить шесть корветов до 2028 года. Два из них мы сейчас заложили, еще один планируем начать строить в этом году, а остальные три — в следующем году», — добавил главный инженер Амурского судостроительного завода Андрей Бекасов.

