В аэропорту Кабула вспыхнул сильный пожар

Пожар начался в воздушной гавани афганской столицы, где сотни людей ждут эвакуации из страны.

Как сообщают местные СМИ, из-за дымовой завесы самолеты не могут совершить посадку.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что территория аэропорта окутана клубами дыма.





По информации общеарабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», пожар возник после перестрелки между военнослужащими США и неизвестными лицами.

Ранее из-за большого скопления людей в аэропорту Кабула управление гражданской авиации Афганистана приостановило все рейсы до дальнейших распоряжений, пишет газета «Известия».



Местный житель рассказал изданию о том, что множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к аэропорту. Кроме того, периодически слышна стрельба — военные пытаются усмирить граждан предупредительным огнем в воздух.

Как сообщал «Ридус», около 400 граждан Афганистана с гражданством России обратились к российскому посольству в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны.

