Хакеры выложили в Сеть копии паспортов 1,5 миллионов россиян

В интернет просочились отсканированные копии паспортов 1,5 миллионов граждан РФ.

Хакеры получили доступ к этим сканам, взломав серверы косметической компании Oriflame.

Как сообщает Security Lab, об утечке стало известно еще в начале августа. Тогда была опубликована первая часть базы, состоявшая из 800 тысяч изображений паспортов граждан Казахстана и Грузии.

Киберпреступники заявили, что в их распоряжении оказались около четырех терабайт данных, содержащих также сведения о гражданах Украины, Китая и Испании и о подданных Великобритании, пишет портал.

После этого хакеры выложили в открытый доступ сканы паспортов россиян. Общий объем архива составляет 809 гигабайт.

Хакер. © Shutterstock

В Security Lab полагают, что злоумышленникам, по всей видимости, не удалось договориться с Oriflame о выкупе, и теперь они планируют выложить в даркнет весь украденный архив, разделив данные по странам.

Ранее стало известно, что в открытом доступе в Сети оказались персональные данные участников «Иннопрома», в том числе документы иностранцев, чиновников, мэров, крупных бизнесменов и журналистов. Всего было обнаружено 150 тысяч файлов.

Также «Ридус» писал, что в Сеть утекли личные данные более чем полумиллиарда пользователей Facebook. База содержит их полные имена с указанием даты рождения, номера телефонов, а в некоторых случаях и адреса электронной почты.