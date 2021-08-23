Талибы заявили, что их противники в Панджшере окружены

Силы Фронта национального сопротивления Афганистана окружены талибами * в провинции Панджшер. Об этом заявил представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

В соцсетях он сообщил, что талибы * окружили территорию, занимаемую бойцами сопротивления, однако при этом подчеркнул, что «Исламский Эмират пытается решить ситуацию мирно», передает Al Jazeera.

Ночью в ряде СМИ появилась информация о боестолкновениях между талибами * и Фронтом национального сопротивления. Талибы * утверждали, что одерживают верх над противником, однако бывший вице-президент страны Амрулла Салех заверил, что силы сопротивления держат ситуацию под контролем.

Как отмечает «Интерфакс», боевые действия проходят в горном районе, доступ в который крайне ограничен. В связи с этим журналисты не могут самостоятельно проверить, как разворачивается ситуация.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд назвал провинцию Панджшер «последним бастионом афганской свободы».

Патрули талибов* на улицах Кабула © AP / TASS

В настоящее время силы Фронта насчитывают 9 тысяч бойцов, приводит Би-би-си слова представителя движения.

Как сообщал «Ридус», замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что правительство не собирается отправлять военных в Афганистан, поскольку не намерено ни воевать, ни поддерживать захватившее власть в этой стране исламистское движение «Талибан» *.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители «Талибана» * пока придерживаются своих заявлений об амнистии, окончании боевых действий и готовности к межафганскому диалогу.

* запрещенная в РФ террористическая организация.