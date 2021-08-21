Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ лишили мандата

В селе Покровка Омской области досрочно были прекращены полномочия 27-летнего депутата от КПРФ Алексея Анищенко. Ранее он был заключен под стражу на два месяца по делу об изготовлении порнографических роликов с несовершеннолетними.

По словам заместителя главы Покровки Татьяны Свириденко, решение об отстранении Анищенко с секс-скандалом не связано. Причина досрочного прекращения полномочий — отсутствие информации о доходах.

«Существует федеральный закон, против которого мы пойти не можем», —заявила Свириденко в беседе с порталом NGS55.RU.

Известно, что в съемках порнографических видео участвовали две несовершеннолетние девочки, одной из которых 15, а другой 17 лет. Сначала Алексей Анищенко проходил по этому делу как свидетель. Главным фигурантом считалась его жена Ольга. Однако позже депутат признался, что вступал с подростками в интимную связь.

Алексей Анищенко был избран депутатом Покровки по спискам КПРФ. В администрации села недоумевают, как такое вообще могло получиться, поскольку у коммуниста на момент выборов имелась судимость за незаконное хранение наркотиков в больших размерах.