«Партия пенсионеров» выступила с идеей по развитию отечественной фармы

Партия пенсионеров предложила выделить дополнительные бюджетные средства на «лекарственное обеспечение пожилых граждан, которые не имеют каких-то особенных льгот». По сути, речь идет о значительном увеличении обеспечения пенсионеров фармацевтическими препаратами.

«Как известно, минимальная пенсия в большинстве регионов составляет 8000 рублей, а пенсионный возраст продолжает неуклонно расти. После оплаты ЖКХ и покупки самых необходимых продуктов питания на лекарства остается примерно 20% пенсии. А из того списка, который выписывают врачи при необходимости, пенсионеры могут позволить себе лишь малую часть. Чаще приобретают дешевые аналоги выписанных лекарств либо лечатся народными средствами. Конституция, конечно, гарантирует нам бесплатную медицинскую помощь, но человек может остаться без помощи, когда вынужден выбирать: потратить последние деньги на лекарства или на еду», — обозначил проблему сторонник «Партии пенсионеров» генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников.

Он отметил, что сегодня в большинстве развитых стран мира около 70% от стоимости препаратов покрываются за счет государства.

А в нашей стране только девять миллионов человек получают бесплатные лекарства за счет государства. Если государство ставит задачу увеличения продолжительности жизни, то следует выделять дополнительные бюджетные средства на лекарственное обеспечение тех граждан, кто сегодня не имеет льгот. При этом те, кто имеет сегодня льготы, должны сохранить их в полном объеме, — заключил общественник.

«Несмотря на то, что любой врач вам скажет, что лекарство — это основной инструмент, позволяющий достичь существенного прогресса в лечении многих видов болезней, среднедушевое потребление лекарств в нашей стране неуклонно снижается. Основная причина — сокращение государственных расходов на лекарственное обеспечение. Следствием этого стал рост цен на лекарства, который в прошлом году составил 9,76%. В итоге получается, что граждане страны несут в четыре раза большую финансовую нагрузку по расходам на лекарственные препараты, чем государство, и поэтому вынуждены отказываться от приобретения необходимых им фармацевтических препаратов», — добавил сторонник Партии пенсионеров главный врач Пермской городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин.

В партии уверены, что «расширение программы лекарственного обеспечения пенсионеров будет способствовать не только увеличению продолжительности жизни в России, но и развитию отечественной фармацевтической промышленности».