Google и Facebook уличили в разжигании антисемитизма

Модераторы крупных социальных сетей выявляют и удаляют противоправный контент далеко не так эффективно, как об этом заявляют. Зачастую они игнорируют антисемитские публикации и прочие материалы, разжигающие ненависть между людьми.

Так, эксперты из международного «Центра по противодействию цифровой ненависти» нашли на платформах Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube 714 материалов, содержащих антисемитскую риторику. По данным исследователей, 84% из них не были обработаны модераторами соцсетей.

Распространение антисемитизма на ведущих онлайн-площадках стало острой мировой проблемой. Соцсети во всю обещают бороться с любым ксенофобским контентом, но на практике они почему-то бездействуют.

Например, в 2019 году корпорация Google вроде как приступила к удалению материалов, связанных с неприятием Холокоста. Однако благие устремления IT-гиганта оказались, к сожалению, фикцией. В марте 2021 года издание The Guardian обнаружило на картах Google Maps свыше 150 антисемитских комментариев под страницей музея в Освенциме, расположенного на территории бывших концлагерей. Некоторые сообщения оставались видимыми на протяжении нескольких лет.

Разжигание в Сети межнациональной розни и распространение идей антисемитизма несут в себе не меньшую опасность для молодежи, чем призывы к суициду и сообщения о незаконном обороте наркотиков, считает член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.



Борьба с распространением такой информации, безусловно, находится в зоне ответственности онлайн-платформ. И если они не в состоянии справиться с ненавистническим контентом или не уделяют ему должного внимания, государство должно принимать соответствующие меры. Ведь ситуация очень опасна. Особенно для молодежи. Дети изначально более восприимчивы к деструктивному контенту, поскольку у них еще не полностью сформировалось критическое мышление, в чем-то не достает жизненного опыта, — пояснила Мизулина.

«Реальность такова, что IT-платформы служат не только для объединения людей, но и для сегрегации по тому или иному признаку. Существует масса примеров влияния соцсетей на общественную и политическую жизнь общества. К сожалению, онлайн-платформы не могут самостоятельно обеспечить свой собственный принцип беспристрастности и создать для пользователей по-настоящему безопасную среду», — добавил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.



Он отметил, что «законодательные инициативы, предписывающие онлайн-площадкам бороться с разжиганием ненависти и ксенофобии, существуют или разрабатываются в большинстве развитых юрисдикций».

«Стоит заметить, что Россия предприняла этот важный шаг в числе первых. Очевидно, что для нашей многонациональной страны разжигание в интернете ненависти на национальной почве может иметь самые негативные последствия», — заключил эксперт.