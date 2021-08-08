В «Векторе» не видят необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Даже после сертификации соответствующей вакцины от коронавируса пока безосновательно говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков.

Такое мнение высказал гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Максютов заявил о необходимости иметь инструмент защиты детей от COVID-19. «Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что в России не планируют вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса.

Вакцинировать детей пока необязательно. © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

В начале июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о запуске клинических испытаний вакцины «Спутник V» на подростках 12−17 лет. Для исследований были набраны 100 человек.

Напомним, вакцинацию от COVID-19 среди несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет уже проводят в ряде стран Европы, включая Францию, Испанию, Италию и Румынию. В конце июня Всемирная организация здравоохранения впервые рекомендовала включить детей от 12 лет и старше в прививочную кампанию по борьбе с распространением коронавируса.

Европейское медицинское агентство одобрило вакцину Pfizer для подростков 12—15 лет еще в конце мая. В марте компания Pfizer объявила, что начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19 на детях в возрасте до 11 лет. Накануне стало известно, что на третий день после прививки вакциной Pfizer в США умер здоровый 13-летний мальчик.