Нехватку 100 тысяч водителей грузовиков в Британии компенсирует армия

Из-за возможного дефицита продуктов в магазинах британские власти будут вынуждены обратиться за помощью к армии.

В Великобритании могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины, поскольку в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Об этом в конце июля сообщила Ассоциация автоперевозчиков.

Такая ситуация сложилась из-за того, что многие водители покинули Королевство после Brexit, а тысячи новых ждут сдачи экзаменов на права. Между тем этот процесс затягивается из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

В связи с возникшими проблемами власти Великобритании намерены попросить армию выделить около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты. В ближайшее время правительство собирается сделать официальный запрос, пишет Daily Mail.

Флаг Британии © Pixabay.com

Как сообщал ранее «Ридус», 20 правозащитных групп, в том числе Human Rights Watch и местное подразделение Amnesty International, направили письмо министру обороны Великобритании Бену Уоллесу с призывом прекратить набор в армию несовершеннолетних. В настоящее время британские законы позволяют принимать добровольцев в армию с 16-летнего возраста. По данным военного ведомства Соединенного королевства, каждый пятый новобранец, призванный на службу за последний месяц, был моложе 18 лет.