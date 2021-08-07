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Увеличилось число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер

Георгий Самсонов
Скорая помощь.

Скорая помощь.

© pixabay.com

Количество детей, которые с признаками отравления были сняты с поезда Мурманск — Адлер и госпитализированы, увеличилось до 56.

Они были доставлены в больницы Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов в состоянии легкой и средней степени тяжести.

«Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

Сначала был поставлен диагноз «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта», а потом медики изменили его на «пищевую токсикоинфекцию», сказал собеседник агентства.

По версии следствия, дети отравились во время ужина в вагоне-ресторане, где они накануне вечером ели рис, курицу и салат. Около полуночи появились первые жалобы на состояние здоровья, у детей начались рвота и жидкий стул.

Вагон-ресторан © ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Вагон-ресторан © ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

По распоряжению Роспотребнадзора сотрудника кухни вагона-ресторана отстранили от работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Позже в ведомстве сообщили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа.

Как писал ранее «Ридус», утром 7 августа с поезда «Мурманск — Адлер» госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Они в составе организованных групп направлялись на летний отдых. Еще 15 детей с похожими симптомами продолжили поездку после медосмотра.

Всего в этом поезде в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров.

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