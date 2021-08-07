В Анапе дрон впервые спас утопающего
- 07 августа 2021, 20:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Дрон
Тонущего у берегов Анапы человека удалось спасти с помощью беспилотника.
Как отметили в пресс-службе администрации города, дрон впервые спас утопающего.
Инцидент произошел на центральном пляже курорта 7 августа. Переоценив свои силы, молодой человек далеко заплыл и начал тонуть.
«Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом», — приводит сообщение ТАСС.
Беспилотник быстро прибыл к утопающему и сбросил спасательный жилет. На нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями.
У пострадавшего пошла носом кровь, и на берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.
В мае появилась информация, что в Анапе собираются испытать систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Эту технологию совместно разработали военный технополис «Эра» и Российская академия наук. В настоящее время на центральном пляже города работают три специально оборудованные спасательные вышки «Анаспас». Их число планируется увеличить, сообщает агентство.
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