В Анапе дрон впервые спас утопающего

Тонущего у берегов Анапы человека удалось спасти с помощью беспилотника.

Как отметили в пресс-службе администрации города, дрон впервые спас утопающего.

Инцидент произошел на центральном пляже курорта 7 августа. Переоценив свои силы, молодой человек далеко заплыл и начал тонуть.

«Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом», — приводит сообщение ТАСС.

Беспилотник быстро прибыл к утопающему и сбросил спасательный жилет. На нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями.

Спасение утопающего © instagram.com

У пострадавшего пошла носом кровь, и на берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.



В мае появилась информация, что в Анапе собираются испытать систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Эту технологию совместно разработали военный технополис «Эра» и Российская академия наук. В настоящее время на центральном пляже города работают три специально оборудованные спасательные вышки «Анаспас». Их число планируется увеличить, сообщает агентство.