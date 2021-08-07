найти ×
   
  • USD -0.04
    73.13
  • EUR -0.19
    86.46
СохранитьСохранено0
×

-102816

В Анапе дрон впервые спас утопающего

Георгий Самсонов
Дрон

Дрон

© соцсети

Тонущего у берегов Анапы человека удалось спасти с помощью беспилотника.

Как отметили в пресс-службе администрации города, дрон впервые спас утопающего.

Инцидент произошел на центральном пляже курорта 7 августа. Переоценив свои силы, молодой человек далеко заплыл и начал тонуть.

«Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом», — приводит сообщение ТАСС.

Беспилотник быстро прибыл к утопающему и сбросил спасательный жилет. На нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями.

Спасение утопающего © instagram.com

Спасение утопающего © instagram.com

У пострадавшего пошла носом кровь, и на берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

В мае появилась информация, что в Анапе собираются испытать систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Эту технологию совместно разработали военный технополис «Эра» и Российская академия наук. В настоящее время на центральном пляже города работают три специально оборудованные спасательные вышки «Анаспас». Их число планируется увеличить, сообщает агентство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости
63036461читать позжечитаю позже
Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
39018602читать позжечитаю позже

главное


Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки

NASA показало полную панораму вокруг места приземления.

1018637читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

809196читать позжечитаю позже