Миллион рублей обещан за помощь в поимке сбежавшего из ИВС киллера

Награда в миллион рублей объявлена за помощь в поимке сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье киллера, обвиняемого в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Такое вознаграждение назначено за содействие в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи, говорится в сообщении МВД РФ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64 , +7 (495) 609-77-06 .

Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Следствие считает, что Мавриди после побега может вернуться в родной Казахстан, где у него есть связи.

В СКР также не верят, что арестанты могли сбежать без помощи со стороны. Ранее стало известно, что двое сотрудников ИВС в Истре уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Они арестованы на два месяца.

Кроме того, у правоохранителей появилась версия, кто мог принести Александру Мавриди гаечный ключ, чтобы помочь ему сбежать. Есть предположение, что этим человеком может быть его адвокат Мария Суркова. Следователи проверяют версию об их любовной связи.



Предварительно, организатором побега называют Мавриди. В день побега должно было состояться очередное следственное мероприятие, а 11 августа мужчину планировали перевести в СИЗО, которое охраняется значительно строже, чем изолятор.



Вместе с ним из изолятора сбежали Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александру Бутнару и Николай Тетеря.