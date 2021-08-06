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Допуски для полетов на курорты Египта получили восемь российских компаний

Георгий Самсонов
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

© KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

Восемь российских авиакомпаний допущены Росавиацией к осуществлению регулярных рейсов на курорты Египта.

Воспользоваться этим допуском компании смогут при увеличении оперштабом по борьбе с коронавирусом количества рейсов на этих маршрутах.

Напомним, Россия возобновляет полеты на берега Красного моря с 9 августа. Пока оперштаб разрешил выполнять пять рейсов в неделю из Москвы.

Авиакомпания «Россия» стала первым российским авиаперевозчиком, получившим допуски на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перевозчик уже готов приступить к полетам с 9 августа.

Допуски также получили «Аэрофлот», «Победа», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air, пишет ФАН.

Самолет

Самолет "Аэрофлота" в полете © Wikimedia Commons

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» рекомендовала пассажирам прибывать в аэропорты за пять часов до отправления рейсов на курорты Египта. Перевозчик объяснил такую необходимость введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности.

Пользователи Рунета сочли такие условия вылета в Египет чрезмерно жесткими. Комментаторы в социальных сетях долго упражнялись в остроумии, подсказывая «России», какими способами можно еще затянуть время ожидания в аэропорту и чем можно при этом занять пассажиров.

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