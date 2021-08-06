СМИ: Япония не предала огласке обнаружение опасного штамма «лямбда»

За три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда».

При этом власти страны решили не информировать об этом широкую общественность до окончания Олимпиады, сообщает Daily Beast.

По данным этого американского издания, работающий в NIID ученый рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно это случилось, не сообщаетcя, однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля. Между тем власти Японии решили не предавать широкой огласке этот факт.

По словам сотрудника института, в японском Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше обнародовать после окончания Олимпийских игр.

Согласно данным GISAID, штамм был завезен в Японию человеком, прибывшим в страну транзитом из США, однако источники, близкие к Минздраву, рассказали, что «лямбду» обнаружили у женщины, прибывшей в аэропорт Токио из Перу.

В ведомстве утверждают, что «лямбда» не попала в Японию, так как инфицированную поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.

Сотрудник NIID отметил, что раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3—11 дней.

Штамм «лямбда» был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ сообщила о его распространении более чем в 30 странах, в основном в Южной и Северной Америке.

Японские ученые считают, что «лямбда» обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету.

Как писал ранее «Ридус», в ближайшие полгода станет ясно, закрепит ли за собой штамм коронавируса «дельта» доминирующее положение среди других разновидностей. В зависимости от этого в существующих вакцинах от COVID-19 может быть заменен антиген, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона доктор биологических наук Анча Баранова.