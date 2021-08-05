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Число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов

Георгий Самсонов
Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом в ГКБ №15 имени Филатова.

Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом в ГКБ №15 имени Филатова.

© ергей Бобылев/ТАСС

Уже более 200 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом.

Число летальных исходов, вызванных COVID-19, превысило 4,2 млн.

По информации ВОЗ, количество инфицированных достигло в мире 200 174 883, скончались от коронавируса 4 255 892 человека.

Первое место по числу случаев COVID-19 занимает США, где выявлено более 35 млн заразившихся. На второй строчке находится Индия (около 32 млн), а на третьей — Бразилия (почти 20 млн). Россия в этом списке — четвертая (более 6,3 млн), а пятерку замыкает Франция (более 6 млн).

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

За минувшие сутки в мире было зарегистрировано 658 630 новых случает заражения и 10 215 летальных исходов, сообщается на сайте организации.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее варианта дельта. По его словам, чем больше будет появляться новых вариантов вируса, тем больше вероятность, что вакцины перестанут справляться и все придется «начинать заново».

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