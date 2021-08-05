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Роспотребнадзор позволил не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

Георгий Самсонов
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковидного госпиталя Ростовской областной клинической больницы (РОКБ).

Медицинский работник и пациент в красной зоне ковидного госпиталя Ростовской областной клинической больницы (РОКБ).

© Эрик Романенко / ТАСС

Рассмотрев предложения главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и врачей из регионов, Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне».

Это позволит сделать более комфортным ежедневный труд врачей, не снижая при этом уровня безопасности.

Комментируя решение ведомства, Проценко отметил, что данное решение Роспотребнадзора — «прекрасная новость для всех коллег».

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах (средствах индивидуальной защиты) безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать», — приводятся его слова на сайте «Единой России».

Он подчеркнул, что, опираясь на накопленный в России и во всем мире опыт, можно защитить врачей от вируса, не осложняя им жизнь. Для этого необходимо соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности.

Денис Проценко © Валерий Шарифулин/ТАСС

Денис Проценко. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). В зависимости от вида выполняемых работ также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом.

Для защиты органов дыхания Роспотребнадзор рекомендует респираторы с разными степенями защиты, а также лицевые щитки и медицинские маски.

Ранее Денис Проценко назвал вакцинацию противокоронавирусными препаратами залогом победы над пандемией COVID-19.

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