Появилось видео с москвичкой, управляющей авто с младенцем на коленях

Молодая мама с младенцем на коленях управляла автомобилем на одной из московских улиц.

Эту картину запечатлели на видео из проезжающей машины.

На кадрах видно, как, опираясь на маму, грудничок смотрит в окно на проезжающие мимо авто.

При этом создается впечатление, что женщину совершенно не смущает данная ситуация и такое вождение для нее довольно привычное занятие.

В одном из Telegram-каналов этот ролик подписали так: «И в номинации „Мать года“ побеждает…».

Комментаторы оказались довольно категоричны в своих суждениях. Одни предложили отдать ребенка в детдом, машину отобрать, а нерадивую мамашу посадить.

Другие заметили, что и мама, ребенок не пристегнуты, что грозит им летальным исходом в случае аварии.

Как отмечает «РЕН ТВ», ранее сообщалось, что таксист усадил малыша за руль и возил по Москве. Мужчина решил, что может передвигаться по столице с маленьким ребенком, сидящим у него на коленях.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео, в котором женщина из Красноярска посадила свою маленькую дочь за руль автомобиля, а заодно позволила себе несколько раз нецензурно выругаться в ее присутствии.

