найти ×
   
  • USD
    73.02
  • EUR
    86.77
СохранитьСохранено0
×

-106289

Жертвами урагана в Тверской области стали три человека

Георгий Самсонов
Ураган в Тверской области.

Ураган в Тверской области.

© кадр из видео

В результате урагана в Тверской области погибли три человека, включая ребенка.

Еще восемь человек пострадали.

Двое взрослых и один ребенок стали жертвами урагана из-за падения деревьев и конструкций, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что всего ураганом было повалено по меньшей мере 90 деревьев.

Буйство стихии запечатлели на видео.

Больше всего от стихии пострадал город Андреаполь, где ураганный ветер с порывами до 25 м/с повалил много деревьев в жилом секторе.

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19
-709555читать позжечитаю позже
Здоровье
«Синкопе»: о чем говорит обморок и как его избежать
206393читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол

Победила в итоге дружба.

18018233читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

63036584читать позжечитаю позже