Жертвами урагана в Тверской области стали три человека

В результате урагана в Тверской области погибли три человека, включая ребенка.

Еще восемь человек пострадали.

Двое взрослых и один ребенок стали жертвами урагана из-за падения деревьев и конструкций, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что всего ураганом было повалено по меньшей мере 90 деревьев.

Буйство стихии запечатлели на видео.

Больше всего от стихии пострадал город Андреаполь, где ураганный ветер с порывами до 25 м/с повалил много деревьев в жилом секторе.

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании.