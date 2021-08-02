Жертвами урагана в Тверской области стали три человека
- 02 августа 2021, 21:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Ураган в Тверской области.
В результате урагана в Тверской области погибли три человека, включая ребенка.
Еще восемь человек пострадали.
Двое взрослых и один ребенок стали жертвами урагана из-за падения деревьев и конструкций, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что всего ураганом было повалено по меньшей мере 90 деревьев.
Буйство стихии запечатлели на видео.
Больше всего от стихии пострадал город Андреаполь, где ураганный ветер с порывами до 25 м/с повалил много деревьев в жилом секторе.
Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании.
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