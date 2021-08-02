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До 3 сентября США должны покинуть 24 российских дипломата

Георгий Самсонов
Посольство РФ в Вашингтоне

Посольство РФ в Вашингтоне

© washington. mid.ru

Посольству РФ в США был передан список из 24 дипломатов, которым предписано покинуть страну до 3 сентября.

Американские власти предъявили такое требование из-за истечения срока виз сотрудников дипмиссии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В интервью National Interest он отметил, что российские дипломаты вынуждены работать в США в условиях беспрецедентных ограничений, несмотря на заявления администрации президента Байдена о необходимости развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook.

Посол России в США Анатолий Антонов © ITAR-TASS

Посол России в США Анатолий Антонов © ITAR-TASS

Он добавил, что действующие визы членов семей сотрудников дипмиссии стали отменять без объяснения, а продление разрешений на въезд — задерживать.

«В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах», — заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что Россия не нуждается «в особых услугах» со стороны американского правительства, но требует уважения и настаивает на взаимовыгодном характере двусторонних отношений.

В июне он сообщил, что Россия и США в ближайшее время возобновят диалог по визовым вопросам, наиболее острым из которых является ограничение для россиян на получение недипломатических виз.

Позже посол США в России Джон Салливан предупредил, что несмотря на все усилия обеих государств, американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме уже с августа этого года. Американский дипломат объяснил это тем, что США остаются в списке недружественных России стран, введенном указом президента Владимира Путина.

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