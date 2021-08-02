Пьяная женщина избила слабослышащего таксиста из-за 24 рублей

В городе Энгельс Саратовской области нетрезвой пассажирке не понравилось, что слабослышащий водитель такси повысил стоимость поездки из-за большого количества людей в автомобиле.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как она истошно кричит на мужчину после того, как он заявляет, что поездка будет стоить 180 рублей вместо ранее заявленных 156.

Водитель объясняет повышение цены тем, что в машине оказалось слишком много пассажиров — трое взрослых и два ребенка. Однако пьяная женщина приказным тоном требует начать поездку и отказывается доплачивать 24 рубля.

Затем она выходит из себя и начинает избивать таксиста кулаками и таскать его за волосы. За кадром слышно, как какой-то мужчина просит ее выйти из автомобиля и успокоиться, однако она продолжает бить и оскорблять водителя.

Похожая история с неадекватной пассажиркой такси случилась в Новороссийске. Женщина с ребенком напала на таксиста с угрозами — сначала словесными, а затем пустила в ход кулаки. Выяснилось, что молодая мать заказала такси по тарифу «эконом», и когда водитель отказался везти их с ребенком без детского кресла, вышла из себя.