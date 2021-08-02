В аварии с перевозившим россиян автобусом в Анталье погибли три человека

В турецкой Анталье перевернулся автобус, перевозивший российских туристов.

В результате три человека погибли, 16 получили ранения.

Как сообщает газета Milliyet, ДТП произошло в районе Сиде. Автобус, который, предположительно, вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Пострадавшие доставлены в больницы.

«Интурист» подтвердил информацию о попавших в аварию туристах из России.

Как сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ в Анталье, три российских туриста погибли, пятеро получили тяжелые ранения. Позднее стало известно, число погибших увеличилось до четырех.



Всего в автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. По предварительным данным, они должны были улететь из аэропорта Антальи в 21:50 рейсом до Самары.