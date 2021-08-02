В аварии с перевозившим россиян автобусом в Анталье погибли три человека
- 02 августа 2021, 19:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Скорая помощь в Турции.
В турецкой Анталье перевернулся автобус, перевозивший российских туристов.
В результате три человека погибли, 16 получили ранения.
Как сообщает газета Milliyet, ДТП произошло в районе Сиде. Автобус, который, предположительно, вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Пострадавшие доставлены в больницы.
«Интурист» подтвердил информацию о попавших в аварию туристах из России.
Как сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ в Анталье, три российских туриста погибли, пятеро получили тяжелые ранения. Позднее стало известно, число погибших увеличилось до четырех.
Всего в автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. По предварительным данным, они должны были улететь из аэропорта Антальи в 21:50 рейсом до Самары.
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