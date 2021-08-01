Слова о существовании только двух полов навредили профессору Гарварда

Профессора Гарвардского университета Кэрол Хувен обвинили в трансфобии и раскритиковали в соцсетях за то, что она заявила о существовании только двух полов.

«Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», — сказала она в интервью Fox News.

Заявление Хувен вызвало гнев у директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала слова своей коллеги «вредными и трансфобными».

«Я разочарована замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента», — написала она в Twitter.

Льюис обратила внимание, что беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди. Она также призвала использовать «инклюзивный язык», включая такие выражения, как «беременные люди».

Идентификация пола © Twitter.com

Подписчики Льюис поддержали ее. «Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца», — обратилась к Хувен автор одного из комментариев.

Однако на стороне профессора Хувен тоже оказалось немало пользователей. Они не усмотрели в заявлении ученой никакой трансфобии.

«Самец и самка различаются по биологии. А беременеют женщины», — прокомментировала одна из пользовательниц.

«То, что в университете есть „директор по вопросам многообразия и инклюзивности“, говорит о том, что наука сошла с рельсов», — написал еще один комментатор.

Как писал ранее «Ридус», 47-летняя жительница Великобритании Майя Форстейтер добилась признания незаконным решения трибунала по трудовым вопросам о том, что ее увольнение за «трансфобные высказывания» было оправданным.

Форстейтер, работавшая в аналитическом Центре глобального развития, в 2019 году опубликовала несколько постов в Twitter о планах британского правительства разрешить каждому гражданину самому определять свой пол. В них она утверждала, что «биологический пол не меняется и не может быть отождествлен с гендерной идентичностью». Вскоре после этого Центр отказался продлевать с Майей контракт.