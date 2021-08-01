найти ×
   
  • USD -0.05
    73.14
  • EUR +0.13
    86.99
СохранитьСохранено0
×

-10753

Собянин назвал главный повод для введения ограничений в Москве

Георгий Самсонов
Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Сигналом к принятию ограничительных мер служит заполнение больничных коек на 2/3, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объяснил, что для лечения заболевших в городе мобилизовано примерно 23 тысяч коек. В случае их заполнения на две трети принимаются ограничительные меры.

«И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее локальные меры», — рассказал градоначальник в интервью РБК.

По его словам, при спаде заболеваемости и освобождении большого числа коек, ограничительные меры отменяются, а также возобновляется оказание плановой медицинской помощи в больницах.

Коронавирусный стационар © Агентство «Москва»

Коронавирусный стационар © Агентство «Москва»

Собянин подчеркнул, что основной смысл управленческой работы в условиях пандемии заключается в том, чтобы вовремя вводить и отменять ограничения. В пример он привел введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве. Мэр отметил, что за три недели данного ограничения москвичи стали чаще вакцинироваться и меньше контактировать друг с другом, в результате чего произошло снижение уровня заболеваемости.

Кроме того, Собянин указал на то, что главной причиной всплеска заболеваемости в июне стало распространение нового штамма. По его словам, за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с двух-трех до 80%.

Ранее мэр Москвы объявил об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте и общественных местах. При этом использование защитных масок по-прежнему остается обязательным требованием.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети
5013603читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
12025516читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку

Малыш оказался не против этого.

39018602читать позжечитаю позже

Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока01 апреля

Ждут ли его великие открытия?

13023167читать позжечитаю позже