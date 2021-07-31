Эксперты предрекли США рост случаев COVID-19 в августе до 300 тысяч в сутки

По прогнозам экспертов, в августе рост заболеваемости коронавирусом в США может достигать 300 тысяч инфицированных в сутки.

За последнюю неделю среднесуточный прирост случаев COVID-19 превышал 70 тысяч.

Менее чем за шесть недель данный показатель может увеличиться почти на 60 тысяч, считают специалисты.

Отмечается также, что количество госпитализаций заразившихся коронавирусом выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов — почти на 30%.

При этом эксперты не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов увеличится до показателей, которые наблюдались в США зимой. «Люди, которые заболевают [COVID-19 сейчас], моложе и более здоровые», — приводит The Washington Post слова доцента Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса Дэвида Дауди.

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По мнению специалистов, одной из главных причин роста числа инфицированных является распространение штамма «дельта». Именно он выявляется у восьми из десяти заразившихся COVID-19 в США, пишет издание.

Другой причиной называется отход от мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в США выявлено более 34,9 млн случаев COVID-19 и свыше 613 тысяч летальных исходов. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. За минувшие сутки в США было выявлено 194 608 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины января. Количество летальных исходов за последние сутки составило 891.

Ранее сообщалось, что в настоящее время заражения штаммом «дельта» составляют 83% всех случаев COVID-19 в США.



Отметим, в мае привитым от COVID-19 американцам разрешили посещать почти все мероприятия без маски. Но недавно в Лос-Анджелесе снова ввели обязательное ношение масок.

