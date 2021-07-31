Эксперты предрекли США рост случаев COVID-19 в августе до 300 тысяч в сутки
- 31 июля 2021, 22:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По прогнозам экспертов, в августе рост заболеваемости коронавирусом в США может достигать 300 тысяч инфицированных в сутки.
За последнюю неделю среднесуточный прирост случаев COVID-19 превышал 70 тысяч.
Менее чем за шесть недель данный показатель может увеличиться почти на 60 тысяч, считают специалисты.
Отмечается также, что количество госпитализаций заразившихся коронавирусом выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов — почти на 30%.
При этом эксперты не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов увеличится до показателей, которые наблюдались в США зимой. «Люди, которые заболевают [COVID-19 сейчас], моложе и более здоровые», — приводит The Washington Post слова доцента Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса Дэвида Дауди.
По мнению специалистов, одной из главных причин роста числа инфицированных является распространение штамма «дельта». Именно он выявляется у восьми из десяти заразившихся COVID-19 в США, пишет издание.
Другой причиной называется отход от мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в США выявлено более 34,9 млн случаев COVID-19 и свыше 613 тысяч летальных исходов. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. За минувшие сутки в США было выявлено 194 608 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины января. Количество летальных исходов за последние сутки составило 891.
Ранее сообщалось, что в настоящее время заражения штаммом «дельта» составляют 83% всех случаев COVID-19 в США.
Отметим, в мае привитым от COVID-19 американцам разрешили посещать почти все мероприятия без маски. Но недавно в Лос-Анджелесе снова ввели обязательное ношение масок.
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