Свердловский депутат задекларировал в 2020 году доход в ноль рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер задекларировал в 2020 году доход в ноль рублей.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте собрания, Гаффнер владеет квартирой площадью 66,6 квадратного метра, а еще две квартиры площадью от 80 до 200 квадратных метров находятся в пользовании его двух несовершеннолетних детей.

Годом ранее он указал доход в 4 копейки. Оказалось, что он живет на иждивении бывшей жены, на которую переписал имущество.

В августе прошлого года Гаффнер признался, что по-прежнему проживает с экс-супругой и тремя несовершеннолетними детьми.

В июле 2016 года он был признан банкротом по иску Россельхозбанка, а позднее свердловский арбитраж освободил его от уплаты 160 миллионов рублей долга. Годом позже за сокрытие доходов его оштрафовали на четыре тысячи рублей. В 2017 году суд также лишил его диплома о о дополнительном высшем образовании.



Как писал ранее «Ридус», Гаффнер прославился в январе 2015 года, когда в ответ на жалобы жителей на резкий рост цен на продукты посоветовал им «задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться».

Вскоре после этого выяснилось, что у народного избранника огромные долги, которые он не в состоянии погасить.