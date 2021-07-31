Фейки недели: кража гранита в московском метро и допинговый скандал в Токио

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Кража гранита в московском метро

Москвичка Вера Ивановская написала в одном из пабликов в Facebook, что с недавно отремонтированной станции метро «Щукинская» куда-то пропал весь «красный гранит», который «фиг убьешь, сколько по нему ни ходи».

На пост женщины обратил внимание портал «Москвич Mag». В материале издания указано, что «пропажа гранита» — это проблема не только «Щукинской», но и других станций.

«Много где первоначальный материал меняется, условно говоря, на сайдинг. Если так пойдет дальше, то скоро станции 1960-х — 1970-х годов с оригинальной отделкой будут считаться редкостью», — пишет «Москвич Mag».



В столичном Департаменте транспорта назвали информацию Ивановской фейком.

Во-первых, это не гранит, а мрамор, и во-вторых, он на месте и отлично себя чувствует после того, как в 2020 году мы его отреставрировали. Кстати, тогда же мы отремонтировали подуличный переход и лестницу к станции метро „Щукинская“ и сделали много чего ещё: обновили облицовку (вместо старой керамической красной плитки установили новую, более долговечную, в нейтральных серых тонах, и это не тот самый мрамор), заменили все инженерные коммуникации, поменяли старый асфальт на гранит в переходе, отремонтировали ступени, а под ними установили жидкостные обогреватели, поставили новые поручни и съезд для маломобильных пассажиров, установили новую систему освещения, — объяснили в ведомстве.

Новый допинговый скандал

30 июля американский пловец Райан Мерфи, который занял в финале олимпийского заплыва второе место, уступив золото российскому спортсмену Евгению Рылову, заявил, что борьба, вероятно, не была чистой. Многие журналисты восприняли слова Мерфи как отсылку к связанному с Россией допинговому скандалу. Из-за этого скандала команда РФ выступает на Олимпиаде в Токио без флага и гимна.

«На протяжении года на меня психологически давит осознание того, что я, возможно, участвую в не совсем чистом заплыве. Это выбивает меня из колеи, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит со мной на старт. У меня нет возможности готовиться к Олимпиаде на высоком уровне и повлиять на людей, которые принимают неправильные решения», — цитирует Мёрфи RT.

Евгений Рылов записал обращение на фоне флага Олимпийского комитета РФ. Помимо автографов спортсменов, на полотнище красуется надпись «продам гараж».

Позже Рылов рассказал, что пообщался с Мерфи в социальных сетях. Американец извинился за сложившуюся ситуацию, отметив, что он вовсе не собирался обвинять россиянина в приеме допинговых препаратов.



Теракт в Уфе

В Уфе 29 июля произошла массовая рассылка на электронные адреса торговых центров, магазинов и образовательных учреждений писем о возможном совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

Правоохранительные органы незамедлительно провели проверку. Ее результаты показали, что предупреждения фейковые, реальной угрозы теракта не существует, передает «Горобзор».

«Как показывает практика, авторы аналогичных сообщений находятся на территории Украины либо Сирии», — предполагают правоохранители.