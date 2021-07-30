На юго-западе Москвы загорелось кафе
- 30 июля 2021, 21:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
пожар в кафе
Пожар возник в кафе, расположенном рядом с метро «Коньково» на улице Профсоюзная, 128.
Сотрудники заведения утверждают, что все посетители успели выбежать из горящего здания.
На место прибыли 20 пожарных расчетов и две машины скорой помощи.
Как сообщает «Подъём», недалеко от кафе находится трансформаторная будка.
Опубликованы кадры с места происшествия.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, кафе охвачено огнем по всей площади. Собеседник агентства также уточнил, что в здании есть еще кафе и рестораны, а также магазины.
Информации о пострадавших нет. Пожар удалось оперативно локализовать.
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