На юго-западе Москвы загорелось кафе

Пожар возник в кафе, расположенном рядом с метро «Коньково» на улице Профсоюзная, 128.

Сотрудники заведения утверждают, что все посетители успели выбежать из горящего здания.

На место прибыли 20 пожарных расчетов и две машины скорой помощи.

Как сообщает «Подъём», недалеко от кафе находится трансформаторная будка.

Опубликованы кадры с места происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, кафе охвачено огнем по всей площади. Собеседник агентства также уточнил, что в здании есть еще кафе и рестораны, а также магазины.

Информации о пострадавших нет. Пожар удалось оперативно локализовать.

