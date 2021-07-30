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На юго-западе Москвы загорелось кафе

Георгий Самсонов
пожар в кафе

пожар в кафе

© кадр из видео

Пожар возник в кафе, расположенном рядом с метро «Коньково» на улице Профсоюзная, 128.

Сотрудники заведения утверждают, что все посетители успели выбежать из горящего здания.

На место прибыли 20 пожарных расчетов и две машины скорой помощи.

Как сообщает «Подъём», недалеко от кафе находится трансформаторная будка.

Опубликованы кадры с места происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, кафе охвачено огнем по всей площади. Собеседник агентства также уточнил, что в здании есть еще кафе и рестораны, а также магазины.

Информации о пострадавших нет. Пожар удалось оперативно локализовать.

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Комментарии (1)

  • Small 7d7be8118f
    Роман Добрыйвчера, 22:04

    Россия тоже не должна упустить свой шанс наладить отношения с талибами ,убеждать их прекратить военные действия и вступить в переговоры с официальным Кабулом..Нам очень важно ,что бы хаос войны из Афганистана не перекинулся на Среднюю Азию.

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