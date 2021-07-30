Трое кубинцев пытались добраться из России в Эстонию на надувных матрасах

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, собиравшихся на надувных матрацах переплыть реку Нарву.

Таким способом кубинцы планировали пересечь российско-эстонскую границу и затем перебраться в Испанию.

«В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики», — приводит «РИА Новости» сообщение пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Нарушители границы признались, что конечной целью их путешествия является Испания, так как у одного из задержанных там проживает дочь.

Чтобы реализовать свой дерзкий план, кубинцы тщательно изучили местность и приобрели надувные матрацы, на которых собирались переплыть Нарву. При них нашли сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, согласно которым данные граждане являются подданными Кубы 1968, 1970 и 1992 года рождения.

Как сообщает источник ФАН, еще четверых кубинцев обнаружили в районе Ивангорода, где они находились в автомобиле, которым управлял гражданин Таджикистана.

Выяснилось также, что в России мужчины также находились с нарушениями миграционного законодательства.

В результате задержанные были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Их привлекут к административной ответственности и депортируют.



Ранее сообщалось, что россиянин Александр Кадзилов, попавший в центр временного содержания иностранцев после попытки пересечь границу без паспорта, по итогам длительного судебного процесса все же был признан гражданином РФ и освобожден из-под стражи в зале суда.

Злоключения Кадзилова начались весной 2019 года, когда, не имея документов, он попытался выехать в Грузию. Он родился на территории кавказской республики еще при СССР и имеет там дом, унаследованный от родителей. Когда выяснилось, что Кадзилов — уроженец Грузии, суд постановил выдворить его из России, но грузинская сторона отказалась принять Александра, основываясь на том, что он не может считаться грузинским гражданином.