Скарлетт Йоханссон решила судиться с Disney из-за стриминга «Черной вдовы»

Голливудская кинозвезда Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в кинокомиксе «Черная вдова», подала в суд на студию Disney, обвинив ее в том, что та выпустила фильм на своей стриминговой платформе одновременно с выходом ленты в американский кинопрокат.

Актриса утверждает, что по условиям ее контракта с принадлежащей Disney компанией Marvel Entertainment премьера картины должна была состояться только в кинотеатрах, поскольку часть выручки от продажи билетов составляет значительную долю гонорара Йоханссон.

«Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки», — приводит The Wall Street Journal выдержку из иска кинозвезды.

В публикации говорится, что это дело может стать поворотным для индустрии развлечений, поскольку способно изменить сложившуюся в американском кинобизнесе практику отдавать предпочтение стриминговым платформам в ущерб актерам, несущим от этого большие убытки.

«Черная вдова» вышла на экраны США 9 июля и собрала на сегодняшний день более 156 млн долларов. Еще 160 млн долларов картина положила в свою копилку в остальных странах мира.